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На выборы в Курултай Башкирии «Единая Россия» пойдет через праймериз

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В Башкирии выросли объемы вкладов в банках

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В Уфе в ходе операции «Должник» взыскано более 2,1 млн рублей штрафов

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В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту травмирования двух девушек на базе отдыха

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В Уфе пройдет городская социальная акция «Литературный трамвай»

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В городе Белорецк прошёл Кубок Зауралья РБ по мини-футболу

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В столице Башкирии пройдет ночной забег «Освети Уфу»

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Уфимец просит Рустэма Хамитова разобраться с попрошайками