На заседании Политсовета Башкирии секретарь республиканского отделения партии Константин Толкачев отметил, что за четыре года в региональное отделение «Единой России» приняли почти 8500 человек. В партии продолжат использовать опыт предварительного голосования.
По словам спикера, состав республиканской ячейки увеличивается и в ближайшие годы может достигнуть 100 тысяч человек.
Секретарь регионального… Читать дальше →
На оперативном совещании в администрации столицы Башкирии разъяснили, почему выросли тарифы на ЖКХ.
Власти города сообщили, что с 1 января 2017 года в содержание жилого здания включена плата за холодную и горячую воду, а также за электроэнергию на ОДН (общедомовые… Читать дальше →
С 1 февраля в 15 отделениях республиканского многофункционального центра можно будет получить российский паспорт.
Отметим, что раньше в офисы МФЦ можно было лишь подать документы, а сама выдача паспортов осуществлялась в УФМС.
В будущем планируется выдача паспортов во всех республиканских офисах МФЦ «Мои Документы». Читать дальше →
Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования двух молодых женщин на базе отдыха «Ташлы» в Иглинском районе.
ЧП случилось 25 января: оборвался трос подъемника тюбинговой трассы. Вследствие этого две девушки были травмированы, ударившись об электрощитовое устройство. Пострадавших госпитализировали.
В настоящее время устанавливаются все… Читать дальше →
Известная балерина Анастасия Волочкова посетила башкирский город Туймазы и организовала там большой благотворительный концерт.
Артистка стала непосредственной участницей своего мероприятия, станцевав вместе с детьми города. В социальной сети Instagram появилось уникальное видео, на котором балерина поет и танцует.
По словам артистки, ей очень нравится… Читать дальше →
В августе 2016 г. строительство мечети приостановили: спонсор проекта, благотворительный фонд «Урал», прекратил финансирование и подал иск на расторжение договора пожертвования.
– Всего на строительство мечети было перечислено около 1,5 млрд руб., — прокомментировал Ришат ЗАЙНАГАТДИНОВ, представитель фонда. —… Читать дальше →
31 января в столице республики пройдет второй ночной забег под названием «Освети Уфу».
По словам организаторов акции, это будет яркое, зрелищное мероприятие. Обязательное условие двухкилометрового забега: с собой участникам необходимо взять фонарик или любой другой осветительный прибор.
Принять участие в забеге смогут… Читать дальше →
В адрес редакции поступило очередное письмо, связанное с проблемой большого количества попрошаек в Уфе. Ниже предлагаем вашему вниманию полный текст обращения.
Главе Республики Башкортостан Хамитову Р.З.
От: Шакирова Искандера Аликовича
Заявление
«Месье, же не манж па сис жур! Господа, я не ел… Читать дальше →