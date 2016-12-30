Глава Башкирии Рустэм Хамитов посетил с рабочим визитом Белорецкий район.
В ходе посещения горнолыжного курорта Мраткино, руководитель региона раскритиковал организацию работы комплекса. По словам Рустэма Хамитова, посетители горнолыжной трассы жалуются на очереди у подъемников, необорудованные переходы между склонами, отсутствие хорошей парковки.
Лидер региона потребовал… Читать дальше →
Заместитель министра образования республики Филюс Миназов на совещании в региональном отделении «Единой России» сообщил, что Башкирии на 2017 год выделена субсидия из федерального бюджета в размере 40,5 млн рублей. Эти деньги будут направлены на реконструкцию спортзалов в сельских школах.… Читать дальше →
Мэр Уфы Ирек Ялалов записал видеообращение к жителям города, в котором просит горожан помочь коммунальным службам с уборкой снега. Видеозапись сделана в ночное время в одном из дворов, ее опубликовали в группе мэрии в социальной сети "Вконтакте".
По словам руководителя города, за последние… Читать дальше →
Накануне в Уфе произошло ЧП: 16-летний ученик школы с углубленным изучением химии получил тяжелые ожоги, когда ставил дома опыты.
Как сообщает республиканское управление МВД, сейчас подросток находится в коме.
Пострадавший был доставлен в больницу города с тяжелыми ранами и ожогами тела.
Следственный комитет… Читать дальше →
Республиканское Министерство культуры подписало приказ о включении в перечень объектов культурного наследия Уфы два новых здания.
Как сообщает ведомство, чиновники признали историческую ценность дома №8/1 по улице Мустая Карима. Теперь объект культурного наследия носит название «Дворовой дом усадьбы Коломановых».
Вторым объектом является… Читать дальше →
Уфа – не первый город, где проходят рекламные акции одноименной книги. Больше всего адептов секте удалось завербовать на Украине, поскольку главный офис «АллатРа» находится в Киеве. По мнению сектоведов, «АллатРа» представляет гремучую смесь из уже известных оккультных течений.… Читать дальше →
Со 2 по 20 января в Башкирии состоится Республиканская Спартакиада по зимним видам спорта, которая приурочена к «Неделе большого хоккея». Организатором спортивного мероприятия является республиканское Министерство молодежной политики и спорта.
Более 700 юных участников соревнований будут состязаться в следующих видах спорта: хоккее с… Читать дальше →
В адрес редакции поступило очередное письмо, связанное с проблемой большого количества попрошаек в Уфе. Ниже предлагаем вашему вниманию полный текст обращения.
Главе Республики Башкортостан Хамитову Р.З.
От: Шакирова Искандера Аликовича
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«Месье, же не манж па сис жур! Господа, я не ел… Читать дальше →