На заседании Политсовета Башкирии секретарь республиканского отделения партии Константин Толкачев отметил, что за четыре года в региональное отделение «Единой России» приняли почти 8500 человек. В партии продолжат использовать опыт предварительного голосования.
По словам спикера, состав республиканской ячейки увеличивается и в ближайшие годы может достигнуть 100 тысяч человек.
Секретарь регионального… Читать дальше →
По данным Башстата, в прошлом году общая сумма банковских вкладов, которые были открыты гражданами республики, составила 326,8 млрд рублей.
Как сообщает ведомство, по сравнению с началом прошлого года в конце 2016 года эта сумма выросла на 6,7%.
В среднем по стране объемы… Читать дальше →
В столице Башкирии на протяжении двух недель проходила операция "Должник", по итогам которой было взыскано более 2,1 млн рублей административных штрафов.
В ведомстве напоминают, что в случае привлечения вас к административной ответственности, штраф нужно оплатить согласно установленным срокам в… Читать дальше →
Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования двух молодых женщин на базе отдыха «Ташлы» в Иглинском районе.
ЧП случилось 25 января: оборвался трос подъемника тюбинговой трассы. Вследствие этого две девушки были травмированы, ударившись об электрощитовое устройство. Пострадавших госпитализировали.
В настоящее время устанавливаются все… Читать дальше →
Как сообщает администрация столицы Башкирии, в Уфе планируют провести городскую социальную акцию «Литературный трамвай».
Мероприятие, приуроченное к 80-летию уфимского трамвая, состоится в феврале. Организатором проекта выступил колледж БГПУ им. М. Акмуллы.
Студенты заведения, которые учатся по специальности «Изобразительное искусство и черчение»… Читать дальше →
В минувшую субботу, 4 февраля, в Белорецком районе состоялся Кубок Зауралья Республики Башкортостан по мини – футболу в рамках 100 – летия Духовного управления мусульман РБ.
В программу мероприятия вошли игры, коллективный намаз и праздничный плов.
Чемпионом Зауралья Республики Башкортостан по мини-футболу стали… Читать дальше →
31 января в столице республики пройдет второй ночной забег под названием «Освети Уфу».
По словам организаторов акции, это будет яркое, зрелищное мероприятие. Обязательное условие двухкилометрового забега: с собой участникам необходимо взять фонарик или любой другой осветительный прибор.
Принять участие в забеге смогут… Читать дальше →
В адрес редакции поступило очередное письмо, связанное с проблемой большого количества попрошаек в Уфе. Ниже предлагаем вашему вниманию полный текст обращения.
Главе Республики Башкортостан Хамитову Р.З.
От: Шакирова Искандера Аликовича
Заявление
«Месье, же не манж па сис жур! Господа, я не ел… Читать дальше →