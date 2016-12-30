Глава Башкирии Рустэм Хамитов посетил с рабочим визитом Белорецкий район.
В ходе посещения горнолыжного курорта Мраткино, руководитель региона раскритиковал организацию работы комплекса. По словам Рустэма Хамитова, посетители горнолыжной трассы жалуются на очереди у подъемников, необорудованные переходы между склонами, отсутствие хорошей парковки.
Лидер региона потребовал… Читать дальше →
Как сообщает мэрия Уфы, власти будут сдавать в аренду городскую недвижимость. На аукционе с молотка уйдут 10 лотов.
В частности, объекты муниципального нежилого фонда находятся на улицах 50 лет СССР, Рихарда Зорге, Вологодской, Машиностроителей и других.
Площадь сдаваемых зданий – от 19,3 до… Читать дальше →
Республиканский Фонд социального страхования обнародовал данные по рождаемости в Башкирии, а также другие показатели.
Как сообщает ведомство, согласно статистике, все больше семей в последние годы принимают решение родить второго ребенка в семье и более.
В частности, в минувшем году 43,6% женщины родили… Читать дальше →
Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти трехлетнего мальчика в уфимской больнице №17.
Трагедия произошла 20 января. Ребенок повредил ногу и пожаловался родителям, что ему больно наступать на нее. Мальчика привезли вначале в Кармаскалинскую больницу по месту жительства. Малышу был… Читать дальше →
Республиканское Министерство культуры подписало приказ о включении в перечень объектов культурного наследия Уфы два новых здания.
Как сообщает ведомство, чиновники признали историческую ценность дома №8/1 по улице Мустая Карима. Теперь объект культурного наследия носит название «Дворовой дом усадьбы Коломановых».
Вторым объектом является… Читать дальше →
24 января 2017 года в Духовном управлении мусульман Республики Башкортостан прошло совещание по вопросам подготовки книги, приуроченной 100-летнему юбилею республиканского духовного ведомства.
В совещании приняли участие руководители ДУМ РБ, представители Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ, ведущие ученые,… Читать дальше →
21 января в Доме Республики глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем и президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко. Руководство КХЛ приехало в Уфу в рамках Недели звезд хоккея – 2017.
Лидер региона обсудил с гостями перспективы развития… Читать дальше →
В адрес редакции поступило очередное письмо, связанное с проблемой большого количества попрошаек в Уфе. Ниже предлагаем вашему вниманию полный текст обращения.
Главе Республики Башкортостан Хамитову Р.З.
От: Шакирова Искандера Аликовича
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«Месье, же не манж па сис жур! Господа, я не ел… Читать дальше →