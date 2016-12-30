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На выборы в Курултай Башкирии «Единая Россия» пойдет через праймериз

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В мэрии Уфы разъяснили, почему выросли тарифы на ЖКХ

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В МФЦ Башкирии начали выдавать паспорта

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В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту травмирования двух девушек на базе отдыха

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Анастасия Волочкова посетила Башкирию с благотворительным концертом

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Достроят ли мечеть в Уфе?

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В столице Башкирии пройдет ночной забег «Освети Уфу»

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Уфимец просит Рустэма Хамитова разобраться с попрошайками