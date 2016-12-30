Накануне в столице Башкирии состоялось заседание депутатов городского совета Уфы, на котором чиновники внесли поправки в положение о помощниках.
Напомним, раньше депутаты могли иметь до 5 помощников на общественных началах, после внесения поправок им разрешено иметь до 7 помощников.
На них будет возложена работа по… Читать дальше →
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал Постановление о присвоении Кумертау и Белебею статуса территорий опережающего развития.
Согласно указу, эти территории считаются моногородами, в которых будут реализованы инвестиционные проекты. Градообразующими предприятиями населенных пунктов являются АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» и ОАО «Белебеевский завод «Автонормаль».
В марте… Читать дальше →
Как сообщает пресс-служба администрации столицы, за первую неделю 2017 года в городе выпало четыре месячные нормы снега.
По данным мэрии, в эти дни на дорогах города работали 400 единиц спецтехники. Коммунальные службы работают в две смены.
Только на придомовых территориях расчисткой… Читать дальше →
4 января в Уфимском районе произошла трагедия: отравившись газом из баллончика, скончался 12-летний школьник.
Как сообщает республиканский Следственный комитет, предварительно установлено, что в этот день два мальчика приобрели три баллончика с бытовым газом.
Один из ребят решил устроить огненное шоу и набрал газ в рот,… Читать дальше →
В Уфе в галерее ART открылась выставка деревянного зодчества «Зеркала памяти». По словам организаторов, две местные традиции послужили идеей для данного проекта.
Первая - попытка уберечь наследие и нашу общую память. Авторы проекта решили сохранить лучшие образцы зодчества - они аккуратно сняли… Читать дальше →
Сегодня 9 января, в день 50-летия БГПУ им. М. Акмуллы состоялось подписание соглашения между БГПУ им. М. Акмуллы и Духовным управлением мусульман Дальнего Востока (Председатель Гарифуллин Артур Сиреневич).
Соглашение определяет содержание и формы сотрудничества БГПУ и ДУМ ДВ в… Читать дальше →
Со 2 по 20 января в Башкирии состоится Республиканская Спартакиада по зимним видам спорта, которая приурочена к «Неделе большого хоккея». Организатором спортивного мероприятия является республиканское Министерство молодежной политики и спорта.
Более 700 юных участников соревнований будут состязаться в следующих видах спорта: хоккее с… Читать дальше →
В адрес редакции поступило очередное письмо, связанное с проблемой большого количества попрошаек в Уфе. Ниже предлагаем вашему вниманию полный текст обращения.
Главе Республики Башкортостан Хамитову Р.З.
От: Шакирова Искандера Аликовича
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«Месье, же не манж па сис жур! Господа, я не ел… Читать дальше →