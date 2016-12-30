Народный репортер

Политика

Все новости

Рустэм Хамитов с рабочим визитом посетил Белорецкий район

Экономика

Все новости

Башкирии выделили 40,5 млн рублей на реконструкцию спортзалов

Общество

Все новости

Мэр Уфы Ирек Ялалов попросил жителей города помочь с уборкой снега

Происшествия

Все новости

В Уфе подросток впал в кому после проведения дома химических опытов

Видео

Все видео

Культура

Все новости

В Уфе выявлено два новых объекта культурного наследия

Религия

Все новости

Уфимцев вербуют в секту рассуждениями о духовных практиках и реинкарнации

Спорт

Все новости

В Башкирии стартовала Зимняя Спартакиада

Народный репортёр

Все новости

Уфимец просит Рустэма Хамитова разобраться с попрошайками