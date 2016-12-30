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Депутаты Горсовета Уфы смогут иметь до 7 помощников

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В Башкирии два города получили статус территорий опережающего развития

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В Уфе за 8 дней нового года выпали четыре месячные нормы осадков

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В Уфимском районе проводится проверка по факту гибели ребенка от газового баллончика

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В Уфе открылась выставка «Зеркала памяти»

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БГПУ им. М.Акмуллы будет готовить специалистов для Дальнего Востока

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В Башкирии стартовала Зимняя Спартакиада

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Уфимец просит Рустэма Хамитова разобраться с попрошайками