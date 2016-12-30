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Рустэм Хамитов с рабочим визитом посетил Белорецкий район

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В мэрии Уфы разъяснили, почему выросли тарифы на ЖКХ

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В Уфе в ускоренном темпе строятся четыре школы

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МЧС исключило риск обрушения дома в Белорецке в результате взрыва в одной из квартир‍

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В Уфе выявлено два новых объекта культурного наследия

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В Москве проходит расширенное заседание Совета по исламскому образованию России

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В столице Башкирии пройдет ночной забег «Освети Уфу»

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Уфимец просит Рустэма Хамитова разобраться с попрошайками