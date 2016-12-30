Народный репортер

Политика

Все новости

Рустэм Хамитов с рабочим визитом посетил Белорецкий район

Экономика

Все новости

Власти Уфы сдают в аренду городскую недвижимость

Общество

Все новости

Средний возраст матерей в Башкирии составляет 29 лет

Происшествия

Все новости

Следком Башкирии проверит уфимскую больницу, в которой погиб трехлетний малыш

Видео

Все видео

Культура

Все новости

В Уфе выявлено два новых объекта культурного наследия

Религия

Все новости

ДУМ РБ начал подготовку книги, приуроченной к 100-летнему юбилею

Спорт

Все новости

Уфа может стать центром проведения международных хоккейных событий

Народный репортёр

Все новости

Уфимец просит Рустэма Хамитова разобраться с попрошайками