Глава Башкирии Рустэм Хамитов посетил с рабочим визитом Белорецкий район.
В ходе посещения горнолыжного курорта Мраткино, руководитель региона раскритиковал организацию работы комплекса. По словам Рустэма Хамитова, посетители горнолыжной трассы жалуются на очереди у подъемников, необорудованные переходы между склонами, отсутствие хорошей парковки.
Лидер региона потребовал… Читать дальше →
На оперативном совещании в администрации столицы Башкирии разъяснили, почему выросли тарифы на ЖКХ.
Власти города сообщили, что с 1 января 2017 года в содержание жилого здания включена плата за холодную и горячую воду, а также за электроэнергию на ОДН (общедомовые… Читать дальше →
Как сообщает администрация Уфы, через несколько лет в городских школах отменят вторую смену обучения. Городские власти планируют решить этот вопрос к 2025 году.
Ранее на федеральном уровне была поставлена задача перевести все общеобразовательные учреждения на односменный режим работы. Для решения этой проблемы в… Читать дальше →
На место трагедии в Белорецке, которая произошла 30 января, прибыли специалисты республиканского управления МЧС для ликвидации последствий ЧП.
Проводится проверка и выясняются причины взрыва. По словам спасателей, опасность обрушения стен квартир и несущих конструкций дома отсутствует. Многоэтажка после взрыва… Читать дальше →
Республиканское Министерство культуры подписало приказ о включении в перечень объектов культурного наследия Уфы два новых здания.
Как сообщает ведомство, чиновники признали историческую ценность дома №8/1 по улице Мустая Карима. Теперь объект культурного наследия носит название «Дворовой дом усадьбы Коломановых».
Вторым объектом является… Читать дальше →
Сегодня в Москве открылось расширенное заседание Совета по исламскому образованию России. В нем примут участие ректора и директора 35 высших и средних учебных заведений.
После чего состоится открытие I сессии заседания Совета по исламскому образованию. Модератором мероприятия выступит председатель… Читать дальше →
31 января в столице республики пройдет второй ночной забег под названием «Освети Уфу».
По словам организаторов акции, это будет яркое, зрелищное мероприятие. Обязательное условие двухкилометрового забега: с собой участникам необходимо взять фонарик или любой другой осветительный прибор.
Принять участие в забеге смогут… Читать дальше →
В адрес редакции поступило очередное письмо, связанное с проблемой большого количества попрошаек в Уфе. Ниже предлагаем вашему вниманию полный текст обращения.
Главе Республики Башкортостан Хамитову Р.З.
От: Шакирова Искандера Аликовича
Заявление
«Месье, же не манж па сис жур! Господа, я не ел… Читать дальше →